В Таджикистане арестовали 15 человек, готовивших теракт

В Таджикистане арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз, их проверяют на связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом «РИА Новости» сообщил источник в спецслужбах республики.

По данным агентства, все задержанные являются жителями Душанбе и Вахдата. Они планировали теракты на праздник Навруз, который прошел в стране с 21 по 23 марта.

«Сейчас следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в "Крокусе" 22 марта», — отметил собеседник «РИА Новости».

По его словам, всех подозреваемых задержали в Таджикистане до празднования Навруза.