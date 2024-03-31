Петербуржец забаррикадировался в чужой квартире и захватил заложников

В Павловске нетрезвый мужчина проник в чужую квартиру и испугал мать с ребенком. Об этом рассказали в Росгвардии Петербурга.

Инцидент произошел 29 марта в доме на 1-й Советской улице. Свидетели увидели, что в окно на первом этаже лезет неизвестный, и сообщили о происходящем в вневедомственную охрану. По словам очевидцев, из квартиры слышались крики женщины и плач ребенка.

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К моменту прибытия наряда на место злоумышленник уже оказался внутри и забаррикадировался. Силовики поняли, что женщине и ее шестилетнему сыну угрожает опасность. Чтобы задержать нарушителя, росгвардейцам пришлось выломать входную дверь. Затем его доставили в отдел внутренних дел и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы поймали ругавшегося и кидавшегося на прохожих петербуржца.