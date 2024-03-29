Суд закрыл процесс по аресту девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд закрыл процесс по вопросу об аресте девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом в пятницу, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

© Вечерняя Москва

Решение было принято судьей после слушания данных о личности обвиняемого. Таким образом судебное заседание пройдет в закрытом формате без публики.

29 марта девятого фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои привезли в суд. Незадолго до этого стало известно, что Следственный комитет России запросил его арест.

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл». Басманный районный суд Москвы 24 марта арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта. Всего по делу о теракте было задержано 11 человек. В понедельник, 25 марта, Басманный суд арестовал еще троих подозреваемых — Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых — отца и двух его сыновей. Их подозревают в оказании помощи террористам, организации связи и логистики. О том, что известно о террористах и подготовке нападения, — в материале «Вечерней Москвы».