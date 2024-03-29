В суд доставили девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет подал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

По данным агентства, Лутфуллои предъявлены обвинения по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ — террористический акт, повлекший за собой смерть человека. Она предусматривает пожизненное лишение свободы. В документах Басманного суда Москвы говорится, что девятый фигурант дела был ранее арестован на 15 суток за «вызывающее и дерзкое поведение» у здания «Крокуса» во время теракта.

В настоящее время по делу о теракте в концертном зале арестованы восемь фигурантов. Это предполагаемые нападавшие на «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода и их пособники. Изначально сообщалось о задержании 11 человек.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта во время концерта «Пикник». В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 144 человека.