Четыре женщины похитили пятилетнюю девочку с воздушным шариком

В Индии задержали женщин, которые похитили девочку, вышедшую из дома купить воздушный шар. Об этом сообщает New9Live.

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Инцидент произошел в городе Мумбаи, штат Махараштра. Родители пятилетней пострадавшей рассказали, что она одна вышла из дома, чтобы купить воздушный шарик для индуистского праздника весны Холи, и не вернулась.

«Мы обыскали наш район и ближайшие населенные пункты, но ее нигде не было», — рассказал отец ребенка.

Родители обратились в полицию, и к поиску подключились следователи. Через 12 часов им удалось найти пропавшую и благополучно вернуть семье. Выяснилось, что ее украли четыре женщины. Младшей похитительнице было 19 лет, а старшей — 39. Они уже признались, что намеревались продать ребенка неким двум индианкам в пригороде Мумбаи.

Злоумышленницы рассказали, что им пообещали за девочку «огромную сумму». Женщинам предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса. В данный момент полиция пытается выяснить, был ли кто-то еще замешан в преступлении.

Ранее в США женщина украла биологического сына у приемных родителей. После этого она сбежала с ребенком в Мексику.