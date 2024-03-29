Правоохранительные органы проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити». Как сообщает Telegram-канал Shot, следственные действия могут быть связаны с финансированием террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

По информации канала, силовики работают в башне «Федерация» на 52 этаже. Сайт Beribit сейчас недоступен — на странице сообщают о проведении технических работ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались мужчины — они начали стрелять по посетителям и персоналу, а после подожгли здание. По последним данным, погибли 144 человека, еще 382 пострадали.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что получили доказательства связи террористов с украинскими националистами. По информации следователей, последние переводили исполнителям теракта крупные суммы денег и криптовалюты, которые использовались при подготовке атаки.