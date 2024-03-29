Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоквартирный дом в Белгороде. При атаке один мужчина погиб, пишет губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram. ТАСС

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. RT на русском

Женщину доставили в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший сам обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали осколочное ранение поясничной области, пояснил губернатор. Lenta.ru