Появились подробности биографии погибшего в «Крокусе» полковника ГРУ

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб приехавший в отпуск офицер спецназа ГРУ Генерального штаба России Тимур Мясников. Об этом рассказал в соцсети «ВКонтакте» председатель президиума самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

По словам Маливанчука, Тимур Мясников был выпускником Суворовского училища, боевым офицером. Он прошел Косово и Таджикистан, принимал участие в специальной военной операции на Украине. Приехав в отпуск, Мясников решил 22 марта сходить на концерт с женой и сыном.

«Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», - рассказал Маливанчук.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались мужчины в камуфляжной форме и открыли огонь по посетителям и персоналу, а затем подожгли здание.

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В списке жертв теракта, опубликованном МЧС, ранее значились 143 имени, ранения и различные травмы получили более 180 человек. Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что в больнице умер еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в результате нападения террористов.