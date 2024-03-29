Выжившая в «Крокусе» россиянка рассказала о своем спасении от террористов

Части посетителей концерта группы «Пикник», спасавшихся во время атаки на «Крокус Сити Холл», пришлось ползти к дверям между кресел, так как встать было невозможно. Об этом изданию РЕН ТВ Татьяна Козлова — одна из переживших теракт.

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По словам Козловой, не все зрители сразу поняли, что стали целью террористов, а когда это осознание пришло, то части зрителей оставалось спасаться ползком.

«Рикошет начался от сидений. Это было, конечно, очень страшно. У одного ребенка, у девочки, началась жуткая паника. Мама ее успокаивала. Мы ползли к выходу, потому что встать было практически нереально», — рассказала она.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, пропавшими без вести числятся 95 человек.