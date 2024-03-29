Суд снизил срок одному из фигурантов дела «Зимней вишни»

Суд на год сократил срок заключения бывшему главному пожарному инспектору Кемерово Григорию Терентьеву, передает РИА Новости. Терентьев - один из фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Суд апелляционной инстанции окончательно назначил Терентьеву семь с половиной лет лишения свободы со штрафом в 120 тысяч рублей.

По данным РИА Новости, адвокат Терентьева просил оправдать своего подзащитного. Сам Терентьев еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, но настаивал на своей невиновности.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них - дети.

Следователи возбудили после пожара несколько уголовных дел.

В числе обвиняемых были экс-начальник кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов и Терентьев, его бывший подчиненный. Мамонтов получил 10,5 года колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Терентьева приговорили к 8,5 года колонии общего режима со штрафом в 120 тысяч рублей.