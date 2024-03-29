Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»

Пострадавший при нападении террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» умер в больнице. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, пациент находился в крайне тяжелом состоянии и врачи не смогли спасти его жизнь.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения. (…) Хотел бы выразить соболезнования родным и близким», - заявил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались мужчины в камуфляжной форме и открыли огонь по посетителям и персоналу, а затем подожгли здание.

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В списке жертв теракта, опубликованном МЧС, ранее значились 143 имени, ранения и различные травмы получили более 180 человек.