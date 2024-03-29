В «Крокусе» погибли сестры, выжившие 25 лет назад в теракте в Волгодонске

Выжившие в теракте сентябре 1999-го в Волгодонске сестры Анна и Татьяна Макарские погибли в «Крокус Сити Холле». Их тела до сих пор так и не найдены, но имена появились в обновленном МЧС списке жертв атаки в Подмосковье. У матери сестер, которая не теряет надежды в то, что дочери все-таки выжили, взяли генетический материл для опознания обгорелых останков.

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«Мы задыхаемся, мы горим, помогите», – это были последние слова Анны Макарской.

Она позвонила маме ровно полвосьмого вечера 22 марта, сообщила о стрельбе, после чего связь оборвалась.

Еще будучи подростками Анна и Татьяна Макарские, в возрасте 17 и девяти лет соответственно, пережили страшную трагедию – осенью 1999-го во дворе неподалеку от их дома прогремел мощный взрыв. В квартире Макарских выбило окна, девочек и родителей посекло осколками стекол.

Как выяснилось позже, взрывчатка была заложена в припаркованном во дворе грузовике. Детонация произошла ночью, когда жильцы ближайших домов спали. Жертвами теракта тогда стали 19 человек, еще 89 были серьезно ранены. Двое организаторов теракта получили пожизненное срок, а милиционер, пропустивший за взятку их машину на въезде в город, – 4,5 года колонии.

Сестры Макарские выросли, вышли замуж и родили детей. Татьяна переехала в Мытищи, а Анна осталась жить в Волгодонске. Неделю назад они отправились на концерт группы «Пикник», ставший для них роковым.