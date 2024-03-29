В Петербурге осудили участницу "Пацанок" за хранение наркотиков

В Петербурге суд вынес приговор участнице шоу «Пацанки» Юанне Клочковой. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Правоохранители задержали девушку 25 января 2024 года, в квартире дома на улице Академика Харитона. У россиянки нашли более трех грамм мефедрона в куртке, вещество предназначалось для личного пользования.

В отношении участницы «Пацанок» возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

«Подсудимая вину признала, от дачи показаний отказалась, в содеянном раскаялась», – сообщается в публикации.

Клочкову признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Ранее участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко арестовали за попытку сбыта наркотиков.