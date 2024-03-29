У стихийного мемориала в "Крокусе" начали монтировать площадку для панихиды

Площадку для большой панихиды начали монтировать рядом со стихийным мемориалом у "Крокус Сити Холла".

Как сообщает РИА Новости, к месту, где 22 марта случилась трагедия, монтажники приехали утром около 9:30 по московскому времени. Через некоторое время началось монтирование новой площадки.

Как объяснили волонтеры, у стихийного мемориала в "Крокусе" пройдет большая панихида по погибшим в результате теракта и к событию готовится площадка. Время проведения и другие детали мероприятия пока неизвестны.