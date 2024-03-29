Вода на руднике «Пионер» может доходить до уровня спасательных работ

Вода на руднике «Пионер» в Амурской области, где в результате обвала блокированы 13 горняков, с большой вероятностью доходит до уровня проведения спасательных работ. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает ТАСС.

18 марта на золотопромышленном руднике «Пионер» в Амурской области обвалилась горная порода. Под завалами, на глубине 147 м, оказались 13 рабочих. В настоящее время спасательные работы приостановлены из-за риска повторного обвала, а ранее проделанные для оценки ситуации скважины показали, что в выработках находится вода.

«С большой вероятностью уровень затопления находится примерно на уровне проведения спасательных работ. Об этом говорят данные объективных измерений, полученные при бурении трех разведывательных скважин», - пояснил представитель экстренных служб.

При этом он опроверг информацию о том, что выработки рудника полностью затоплены водой.

В настоящее время спасатели продолжают бурить скважины, с помощью которых рассчитывают найти пустоты. Пока обнаружить их не удалось.

Ранее управляющий директор рудника «Пионер» был задержан по делу о нарушении требований безопасности. По версии следствия, он не предпринял необходимые меры по осушению, несмотря на то, что знал о том, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема.