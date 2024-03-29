После совершенного в «Крокус Сити Холле» теракта преступники пытались скрыться в той же машине, в какой приехали к концертному залу. Это произошло по той причине, что обвиняемые в теракте не рассчитывали выбраться оттуда живыми, сообщает РБК со ссылкой на слова международных экспертов, исследователей джихада.

«При задержании подозреваемых в Брянской области они были на той же машине, что приехали в „Крокус“. Кармон (международный эксперт — прим. URA.RU) предполагает, что, возможно, они и не рассчитывали выбраться оттуда живыми», — пишет газета РБК.

Предполагается также, что у обвиняемых в теракте были проблемы с логистикой. Они рисковали, хотя и могли сменить машину, но не сделали этого, сообщает источник со ссылкой на собеседника из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Приехавший из зоны СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

Ранее также сообщалось, почему террористы, напавшие на «Крокус», впервые при терактах устроили поджог. Поджоги являются одной из тактик, пропагандируемых ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), поскольку она является очень эффективной, дешевой и крайне смертоносной.