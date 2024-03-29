ФСБ задержала работавшего на ГУР Украины шпиона из ЛНР

Сотрудниками ФСБ был задержан житель ЛНР, который работал на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили УФСБ России по ЛНР. Ura.Ru

"Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", - отметили в ведомстве. ТАСС

26 марта сообщалось, что двое жителей Запорожской области (отец и сын), завербованные Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины для совершения терактов, оборудовали 18 тайников на территории региона. Lenta.ru