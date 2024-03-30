В Японии проверяют завод Kobayashi из-за связанных с БАД смертей

Японские власти приступили к проведению инспекции на предприятиях фармацевтических компании Kobayashi Pharmaceutical в связи с подозрениями, что ее пищевые добавки с красным рисом кодзи (ферментированный рис) стали причиной смерти нескольких человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В течение дня обыски будут проходить на заводе в префектуре Осака, где производство продукции, в том числе указанных добавок, велось до декабря 2023 года. В воскресенье инспекция запланирована на новом предприятии в префектуре Вакаяма.

Представители Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии в ходе проверки хотят осмотреть весь производственный процесс и ознакомиться с внутренней документацией, включая ту, которая касается закупок сырья у поставщиков. По предварительным данным, в добавках с красным рисом после анализа проб была обнаружена пуберуловая кислота. Это соединение, полученное из голубой плесени, не было предусмотрено в составе БАДа и может представлять опасность для здоровья.

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На данный момент известно о пяти летальных исходах среди людей, употреблявших добавки с красным рисом кодзи. Все они были в возрасте 70-90 лет. Еще 114 человек госпитализированы, а 680 проходят проверку состояния здоровья или готовятся это сделать в ближайшее время.

В настоящее время реализация этих пищевых добавок полностью остановлена. Ряд японских компаний, которые используют в своих товарах красный рис кодзи, также объявили о начале отзыва продукции. К примеру, производитель алкогольных напитков Takara Shuzo отзовет около 100 тыс. бутылок игристого сакэ Premium Rose. Также сообщалось, что отзыву подлежит несколько наименований хлебобулочных изделий, соевого соуса, мисо-пасты и других продуктов.

Ферменты кодзи активно применяются в Японии и ряде других стран Азии при производстве ферментированной продукции, такой как соевый соус, рисовый уксус, мисо-паста. Это также важный ингредиент при производстве сакэ, который в том числе определяет вкус напитка. Красный рис кодзи производится путем добавления специального вида плесени, которая и придает конечному продукту такой цвет.