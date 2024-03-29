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Суд арестовал журналистку Sota Vision Фаворскую по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы заключил под стражу журналистку издания Sota Vision (признано иноагентом) Антонину Фаворскую (настоящая фамилия Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кравцовой меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Елена Ленская.

Рассмотрение ходатайства прошло в закрытом судебном заседании. Фаворская в перерыве назвала обвинения "абсурдными".

Журналистка будет содержаться под стражей до 28 мая. Постановление пока не вступило в силу, защита намерена обжаловать его в апелляционной инстанции.

Фаворская ранее была задержана на выходе из спецприемника "Сахарово", где она отбывала административный арест, назначенный ей судом ранее за неповиновение полицейскому. Также обыски, по сведениям защиты, прошли в квартирах у журналисток Александры Астаховой и Анастасии Мусатовой.

Журналистке Sota Vision инкриминируют участие в деятельности ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован).

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Елена Ленская
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