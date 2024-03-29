Басманный суд Москвы заключил под стражу журналистку издания Sota Vision (признано иноагентом) Антонину Фаворскую (настоящая фамилия Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кравцовой меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Елена Ленская.

Рассмотрение ходатайства прошло в закрытом судебном заседании. Фаворская в перерыве назвала обвинения "абсурдными".

Журналистка будет содержаться под стражей до 28 мая. Постановление пока не вступило в силу, защита намерена обжаловать его в апелляционной инстанции.

Фаворская ранее была задержана на выходе из спецприемника "Сахарово", где она отбывала административный арест, назначенный ей судом ранее за неповиновение полицейскому. Также обыски, по сведениям защиты, прошли в квартирах у журналисток Александры Астаховой и Анастасии Мусатовой.

Журналистке Sota Vision инкриминируют участие в деятельности ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован).