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В Подмосковье дети застряли в «трясине» посреди города

В подмосковном Солнечногорске днем 28 марта двое детей застряли в грязи на одной из городских площадей. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подслушано Солнечногорск».

Местные жители рассказали, что два школьника застряли в топкой грязи на велосипедах.

«Уважаемая администрация! Просьба огородить или убрать эту трясину на площади! <…> Один [мальчик - прим.ред.] с помощью взрослых вылез без одного ботинка и весь в грязи. Другого вызволяло МЧС», - подчеркивается в сообщении.

Видео, опубликованное «Комсомольской правдой», демонстрирует, как одного из мальчиков пытались вытащить из грязи, протянув ему лопату, но это не сработало. Очевидцы вызвали спасателей.

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