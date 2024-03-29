Россиянин умер после употребления самого острого в мире перца

Житель Волгоградской области скончался после употребления пяти самых острых в мире перцев «Каролина Риппер». Об этом пятницу, 29 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, 58-летний Юрий заказал перцы на маркетплейсе. При покупке мужчина знал, что острота «Каролины Риппер» может доходить до 2,2 миллиона по шкале Сковилла, однако его это не смутило. В течение месяца россиянин в небольших количествах добавлял перец в свою еду.

К середине марта Юрий почувствовал сильное недомогание. Врачам пришлось его госпитализировать, а после — перевести в реанимацию в критическом состоянии. После восьми дней усилий медработников мужчина скончался. Сейчас сотрудники больницы ищут родственников Юрия, чтобы организовать похороны, передает Baza.

Житель столицы умер в реанимации после отравления неизвестными грибами. Мужчина находился в коме, его перевели в реанимацию, где он и скончался.

В Великобритании 89-летний мужчина по имени Дэвид Митченер умер после чрезмерного употребления витамина D. В отчете в качестве основной причины смерти указаны сердечная и почечная недостаточность, избыток кальция и токсичность витамина.