Молодые россияне расправились с мужчиной ради телефона за пять тысяч рублей

В Архангельской области 22-летний молодой человек предстанет перед судом за расправу над 39-летним мужчиной. Об этом в пятницу, 29 марта, Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в ночь на 3 октября 2022 года обвиняемый вместе с 20-летним соучастником решил ограбить мужчину, с которым молодые люди познакомились в баре. Когда после употребления алкоголя тот направился домой, сообщники настигли его и нанесли удары в лицо, после чего отобрали мобильный телефон и велели разблокировать аппарат. Затем, не желая оставлять свидетеля, юноши на протяжении получаса избивали 39-летнего россиянина, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Экспертиза показала, что каждый нанес потерпевшему не менее 100 ударов. В ходе расследования одного из нападавших удалось задержать, второму удалось скрыться от правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

9 февраля сообщалось, что в Белгородской области 17-летнего подростка обвинили в расправе над 76-летним пенсионером. Он зарубил мужчину топором и попал под следствие.