Российский правозащитник призвал уничтожить заказчиков теракта в «Крокусе»

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников призвал искать заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» за границей. Его слова в пятницу, 29 марта, в своем Telegram-канале публикует издания «Говорит Москва».

Российский правозащитник призвал уничтожить террористов за рубежом, в случае если экстрадиция будет невозможна.

«У нас отличные представители разведывательного управления, они могут этих людей вытащить в Россию, придать суду и посадить в камеру. Но если это будет невозможно, то эти люди должны быть уничтожены», — разъяснил Иван Мельников.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что всех заказчиков, исполнителей и кураторов теракта в «Крокус Сити Холле» настигнет кара.

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29 марта число пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 382 человек.