Родители поджегшего «Крокус» террориста рассказали о последнем разговоре с сыном

Родители Далержана Мирзоева, (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), причастного к теракту в «Крокус Сити Холле», рассказали о последнем разговоре с сыном. Накануне трагедии террорист был недоволен работой в России и говорил о возвращении в Таджикистан, сообщает портал Asia Plus.

«Он позвонил матери и сказал, что дела идут плохо, и 24 марта будет возвращаться домой. Ничего подозрительного в его поведении мы не заметили», — приводятся в публикации слова отца террориста, поджегшего концертный зал.

Мирзоев-старший добавил, что хотя его другой сын, вероятно, был причастен к деятельности «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), Далержан Мирзоев не поддерживал связь со своим братом.

СК: задержан еще один подозреваемый по делу «Крокуса»

Ранее стало известно, что брат террориста в Таджикистане подозревался в связях с ИГИЛ. В 2016 году он уехал в Сирию, а позднее оказался в списке физических лиц «связанных с терроризмом».