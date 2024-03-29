В России и Белоруссии прекратили розыск Mellstroy

Российские и белорусские правоохранители прекратили розыск треш-стримера Mellstroy (Андрей Бурим). Как сообщает Telegram-канал Mash, это произошло после его заявлений о планах помочь детским домам в родной для него Белоруссии.

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Напомним, что стримера разыскивали из-за уголовного дела об уклонении от службы в армии в Белоруссии. Кроме того, в 2021 году в РФ его приговорили к полугоду исправительных работ за причинение телесных повреждений девушке во время стрима.

Накануне Бурим заявил, что собирается закупить спортивный инвентарь и одежду в каждое из 500 учреждений Белоруссии. После этого его имя пропало из баз розыска. При этом в России на блогере до сих пор висит долг перед налоговой. За работу своего предприятия в сфере общественного питания он должен заплатить 9 тысяч рублей.

Ранее Бурим переехал из ОАЭ в Турцию из-за нового уголовного дела. Причиной стало оскорбление, которое Mellstroy высказал в прямом в эфире в отношении посетителя местного клуба. Мужчина увидел сторис с конфликтом в соцсетях и призвал блогера публично извиниться. Стример не отреагировал, и местный житель обратился в полицию с заявлением — в ОАЭ за оскорбление человека могут приговорить к тюремному заключению.