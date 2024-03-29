На Украине сообщили о повреждении ТЭС и ГЭС в центре и на западе страны

В "Укрэнерго" сообщили о повреждении ТЭС и ГЭС в центре и на западе страны
Тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе Украины.
Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", - говорится в сообщении.
Другие подробности в "Укрэнерго" не сообщили.
Кроме того, как сообщили в компании, в Днепропетровской области в настоящее время действуют аварийные отключения электричества, а в Харьковской - графики почасовых отключений.
Ранее сообщалось о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в городе Днепре (бывший Днепропетровск).