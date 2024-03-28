Приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой вступил в силу

Мосгорсуд признал законным приговор Басманного суда Москвы, который заочно назначил бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

"Московский городской суд оставил приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Овсянниковой Марины Владимировны без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор экс-редактору Марине Овсянниковой вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции также лишил Овсянникову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на четыре года.

По данным следствия, 15 июля 2022 года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.

Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста в октябре 2022 года. Ее местонахождение неизвестно, она объявлена в международный розыск. В ее отношении была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.