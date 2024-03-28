В Москве задержан директор "Росатома"

Правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки должностным лицом задержали в Москве директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, а также первого замгенерального директора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе.

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Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, фигурантам дела о взяточничестве предъявлено обвинение.

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