Основателя криптобиржи FTX приговорили к 25 годам тюрьмы

Суд Нью-Йорка приговорил основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Сам Бэнкман-Фрид сделал заявление "в извиняющемся тоне", отметив, что он принимал "эгоистические решения". Как уточнил телеканал, прокуратура требовала 50 лет заключения, а адвокаты Бэнкмана-Фрида настаивали на 6,5 годах.

Ранее суд признал его виновным в мошенничестве и заговоре.

В начале ноября 2022 года компания FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку.

В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство выступило с утверждением, что криптобиржа получила 1,8 млрд долларов от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.

Бэнкман-Фрид был задержан в декабре на Багамских островах по запросу Вашингтона. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию в Соединенные Штаты. Дело предпринимателя уже получило статус одного из самых крупных в американской истории.