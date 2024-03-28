В Ленобласти задержали члена банды 1990-х по подозрению в двойном убийстве

Петербургская полиция задержала еще одного члена группировки Андрея Волова (уголовное прозвище - Маленький), занимавшейся в 1990-е годы жестокими преступлениями, многие из которых оставались нераскрытыми до последнего времени. Новый фигурант оказался причастен к двойному убийству, совершенному летом 1995 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Полиция установила, что преступление было совершено при участии мужчины, который по указанию лидера группировки совместно с сообщником стал соучастником данного убийства, непосредственно наносив смертельные ранения своим жертвам. Им оказался 51-летний житель Приозерского района Ленинградской области, которого задержали сегодня, 28 марта, по месту проживания", - говорится в сообщении.

В настоящее время с подозреваемым проводят процессуальные действия.

По версии оперативников, убийство молодого мужчины, личность которого установили, и неизвестной женщины было совершено летом 1995 года в лесном массиве недалеко от Белоостровского шоссе в Сестрорецке. Оба трупа с ножевыми ранениями были закопаны в лесу. Уголовное дело по факту преступления возбудили в марте 2024 года.

Ранее ТАСС сообщал о задержании 11 человек по разным эпизодам убийств, совершенных участниками банды и их сообщниками. Первыми в конце февраля были задержаны сам бывший главарь ОПГ - 61-летний Волов - и двое его подельников, Александр Яковенко и Николай Рудов. Последними фигурантами уже на этой неделе стали 54-летний житель Нижнего Новгорода и адвокат из Ленобласти Александр-Сурен Арутюнов. Всех злоумышленников суд заключил под стражу.

По информации СК, всего в группировку Волова, действовавшую в 1992-2000 годах, входили более 20 человек. Банда совершала вымогательства, разбойные нападения, похищения и убийства.