Математика Мифтахова приговорили к 4 годам колонии

Центральный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии математика Азата Мифтахова, признав его виновным в оправдании терроризма. Об этом сообщил телеграм-канал, посвященный его делу.

«Приговор: 4 года лишения свободы, первые 2,5 года – в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в колонии Мифтахов оправдывал теракт, совершенный в Архангельске в 2018 году, осуждал российскую спецоперацию на Украине и обещал после освобождения воевать на стороне Киева. Прокурор требовал для него три года колонии.

Защита указывала, что дело основано на показаниях других заключенных, которые могли подвергаться давлению или уговорам силовиков. Слова обвиняемого известны лишь в пересказе, отмечалось в экспертизе, подготовленной по заказу защиты.

Известно, что Мифтахову 31 год, он уроженец Татарстана и бывший аспирант МГУ. В кировской колонии он находился по делу о хулиганстве: суд признал его виновным в атаке на офис «Единой России» (сам он отрицал участие в нападении). За оправдание терроризма его арестовали в сентябре, сразу же после выхода из колонии.