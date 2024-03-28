СК: задержан еще один подозреваемый по делу «Крокуса»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в четверг, 28 марта, провел оперативное совещание и заслушал отчет следователей о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Следователи доложили о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершенного преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан.

По данным следствия, исполнителям теракта поступали значительные денежные средства, которые использовались при подготовке преступления.

В пресс-службе отметили, что силовики установили и задержали еще одного подозреваемого, участвовавшего в схеме финансирования террористов.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, заметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте задержаны 11 человек: 4 террористов и 7 пособников.