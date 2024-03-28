В Ингушетии возбудили дело в отношении пособника террористов

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который оказывал содействие террористам, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (пособничество участникам террористической организации)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в январе 2024 года подозреваемый оборудовал тайник с боеприпасами и оружием в сельском поселении Алхасты по поручению разыскиваемого террориста.

"После этого фигурант передал указанное оружие и боеприпасы участникам террористической организации. Ранее в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина оказывал содействие террористам, ликвидированным в ходе КТО в Карабулаке в начале марта.