Пожилого мужчину задержали за развращение 15-летней девочки на остановке в Москве

Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего москвича, подозреваемого в совершении насильственных действий над несовершеннолетней. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 28 марта.

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По словам собеседницы «ВМ», накануне обвиняемый, находясь на остановке на улице Мартеновской, совершил в отношении 15-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Находящиеся недалеко силовики пресекли преступление. Мужчина был задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

26 марта Московский городской суд приговорил 56-летнего уроженца Таджикистана к пожизненному лишению свободы за педофилию. Родители школьников хорошо отзывались о мужчине и позволяли ему подвозить своих детей в школу и домой, ничего не подозревая. Страшная правда вскрылась после рассказа одного из пострадавших мальчиков. Позже выяснилось, что таксист в период с июня 2020 года по октябрь 2022 года совершал развратные действия в отношении шестерых знакомых мальчиков. О том, что известно о жутком деле, чем оно закончилось и как педофил втирался в доверие к детям, — в материале «Вечерней Москвы».