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Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

Российский самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле в кабине пилотов. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле
© РИА Новости

По данным источника, инцидент произошел с лайнером, летевшим из Уфы в Ярославль. Посадка прошла благополучно, помощь врачей никому из пассажиров не понадобилась. Их пересадили на резервный борт и отправили в пункт назначения.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании American Airlines экстренно сменил курс из-за треснувшего лобового стекла. Воздушное судно, летевшее из Нью-Йорка в Мадрид, сошло с маршрута и село в Бостоне.

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