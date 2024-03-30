В Курской области обстреляно село Гуево

Село Гусево Курской области обстреляно со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

© Газета.Ru

"Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал", — написал Старовойт.

По словам губернатора, в результате обстрела в селе повреждены четыре домовладения, а также хозяйственные постройки и заборы. Собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь в восстановлении.

29 марта губернатор Старовойт сообщил об обстреле деревни Внезапное со стороны ВСУ.

28 марта под Курском в селе Коровяковка при обстреле со стороны Украины загорелся жилой дом. Никто из жителей не пострадал. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, которые ликвидировали возгорание.