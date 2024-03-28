Стало известно, как пройдет слушание по иску за блокаду Крыма Киевом

Судебное слушание по делу об энергоблокаде Крыма, устроенной Украиной, пройдет в закрытом режиме, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. News.ru

"В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. На нем, в частности, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил", - написал он. ТАСС

Константинов также рассказал, что в данный момент юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате этого. Газета.Ru