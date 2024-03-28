Суд приговорил к 9,5 года колонии москвича, забившего до смерти сожительницу

Суд приговорил 41-летнего мужчину к 9,5 года колонии строгого режима за избиение своей сожительницы, в результате которого она умерла. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 28 марта.

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По ее словам, мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление, о котором идет речь, было совершено 16 августа 2022 года на улице Симоновский Вал. Злоумышленник, будучи пьяным, избил свою сожительницу. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. В ходе допроса мужчина признал вину.