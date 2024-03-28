Ветерана СВО избили до смерти в российском городе

В Перми ветерана специальной военной операции избили до смерти на улице Героев Хасана. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По сведениям издания, горожанин после жестокого нападения впал в кому. Спасти его российским медикам не удалось.

Как удалось выяснить, он добровольно пошел на фронт, супруга поддержала его решение. В зоне боевых действий он не получил ранений, в Пермь приехал в отпуск.

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Источник Ura.ru рассказал, что драка произошла вечером 23 марта. Агентство направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, но пока ответа оттуда не поступало.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга посоветовал сотруднику пункта выдачи Ozon поехать в зону СВО и чуть не лишился уха. Россиянин написал заявление в полицию после нападения со стороны сотрудника маркетплейса. В компании отметили, что последнего уже уволили.