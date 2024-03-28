Жителя Херсонской области задержали по делу о подготовке к терактам

Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя населенного пункта Алешки по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур, заявили в пресс-службе управления. RT на русском

"В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 "Клеймор")", - говорится в сообщении. ТАСС

По данным спецслужбы, жителя Алешек завербовали в августе 2022 года сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Lenta.ru