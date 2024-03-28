Заложница «Норд-Оста» сравнила теракт в «Крокусе» с атакой на Дубровке

Ольга Бадсон-Черняк, которая вместе с мужем была заложницей террористов на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке, в беседе с lenta.ru сравнила атаку на «Крокус» с событиями, которые ее семья пережила в 2002 году.

«Те же красные кресла, так же люди ложились невпопад в проходах. Так же беспорядочно террористы стреляли в безоружных. А в самом начале, как и в «Крокусе», многие думали, что это часть шоу... <...> Разница с «Норд-Остом» оказалась в том, что кровавую развязку не откладывали на потом...» — рассказала собеседница издания.

По словам женщины, концерт в театральном центре был «чудовищным», состоящим «из пота и крови», а она с мужем и еще 800 человек «прожили три адских дня».

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Бадсон-Черняк отметила, что у нее «болит сердце из-за того, что произошло в «Крокусе».