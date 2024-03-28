С Домодедово могут потребовать до 1 млрд рублей из-за повреждения Airbus водовозом

Аэропорт Домодедово может заплатить до 1 млрд рублей из-за повреждения Airbus A380, в который накануне врезался водовоз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, сейчас владеющая самолетом авиакомпания Emirates подсчитывает убытки — учитываются как затраты на ремонт, так и потери из-за простоя. У борта серьезно пострадала обшивка, а также может быть сломан шпангоут — основной поперечный элемент силового набора самолета. Точный характер повреждений сейчас выясняют эксперты Росавиации. Позднее в ОАЭ создадут специальную комиссию, после чего и станет понятна точная сумма ущерба. Сколько денег потребуется за покрытие убытков из-за простоя станет известно лишь после окончания ремонта.

Другая проблема — транспортировка деталей для восстановления Airbus. Она затруднена из-за санкций, а найти запчасти на такой тип самолета в России невозможно — отечественные авиакомпании не используют его. При этом проводить ремонт придется в РФ, поскольку вернуть лайнер в Дубай с такими повреждениями не представляется возможным.

Водовоз повредил Airbus A380 в Домодедово

Напомним, что водовоз врезался в самолет в среду, 27 марта. По сообщениям СМИ, у водителя произошел инсульт. Сам мужчина не получил травм.