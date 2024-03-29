В Японии умер уже пятый человек, употреблявший БАДы с красным рисом

Новый, пятый случай смерти выявлен в Японии среди людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Об этом объявила сама японская фармацевтическая компания.

По ее данным, накануне с ней связались родственники умершего и сообщили, что он принимал добавку с экстрактом красного риса. В настоящее время компания устанавливает связь между причинами смети и употреблением пищевых добавок. Этот случай стал уже пятым с летальным исходом.

Еще около 100 человек, употреблявших добавки с красным рисом кодзи, госпитализированы. Kobayashi Pharmaceutical подозревает, что причиной заболеваний и смерти могли стать компоненты добавок, которые изначально не были предусмотрены в составе, но каким-то образом попали в выпускаемую продукцию. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии планирует провести соответствующую проверку состава БАДа.

В настоящее время реализация этих пищевых добавок полностью остановлена. Немсколько японских компаний, которые используют в своих товарах красный рис кодзи, также объявили о начале отзыва продукции. К примеру, производитель алкогольных напитков Takara Shuzo отзовет около 100 тыс. бутылок игристого сакэ Premium Rose. Также сообщалось, что отзыву подлежит несколько наименований хлебобулочных изделий, соевого соуса, мисо-пасты и других продуктов.

Ферменты кодзи активно применяются в Японии и других странах Азии при производстве ферментированной продукции, такой как соевый соус, рисовый уксус, мисо-паста. Это также важный ингредиент при производстве сакэ, который в том числе определяет вкус напитка. Красный рис кодзи производится путем добавления специального вида плесени, которая и придает конечному продукту такой цвет.