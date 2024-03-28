Актер Яничев задушил друга в квартире в Москве

Актер театра и кино Алексей Яничев задушил своего друга в квартире в Москве. Об этом стало известно в четверг, 28 марта.

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По информации «Известий», трагедия произошла в ноябре 2023 года в Хамовниках. Мужчины находились вместе в квартире. В какой-то момент приятели поссорились. После этого Яничев схватил друга руками за шею и начал душить. Пострадавший умер на месте.

Осознав содеянное, актер вызвал полицию. В ходе проверки стражи порядка выяснили, что Яничев не собирался убивать друга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Похожая трагедия произошла 29 января на бульваре Адмирала Ушакова. 47-летний мужчина избил и задушил своего знакомого, после чего похитил из его квартиры телевизор. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».