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Источник рассказал об осведомленных про планы террористов из «Крокуса» лицах

Четверым фигурантам, продавшим машину и сдавшим квартиру террористам из «Крокус Сити Холла», вменяется пособничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник рассказал об осведомленных про планы террористов из «Крокуса» лицах
© Lenta.ru

По его данным, мужчины знали об их намерениях устроить теракт. Кроме того, Аминчон, Диловар, Исроил Исломовы и Алишер Касимов способствовали подготовке теракта.

26 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова в качестве восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе». По версии следствия, Касимов сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов. Ни о покупке второй квартиры, ни об ипотеке семья Касимова ничего не знала. Сам обвиняемый утверждает, что не подозревал о готовящемся теракте и планах арендаторов.

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест

Братья Аминчон и Диловар, а также их отец Исроил обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 («Теракт в составе организованной группы, который повлек смерть человека») УК РФ. Все трое оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.

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