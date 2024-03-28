На Колыме задержали руководителя Северо-Восточного управления Росавиации

Руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации задержали в Магаданской области, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления России по Магаданской области.

"В настоящее время фигуранту уже предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения), а также п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) ", - гласит сообщение ведомства.

Следствие установило, что с января 2022 года по декабрь 2023-го руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически указывал подчиненным отдавать ему выплаченные в повышенном объеме премии - частично или в полном размере.

Таким образом фигурант незаконно получил более 1 млн рублей.

"Также в период с июня 2022 года по октябрь 2023-го обвиняемый неоднократно совершил присвоение вверенных денежных средств, представляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости понесенных командировочных расходов по оплате проживания в гостинице, создавая видимость расходования выданных ему авансовых денежных средств", - добавили в пресс-службе следственного управления.

По местам жительства и работы обвиняемого прошли обыски, сотрудники управлений МВД и ФСБ России по Магаданской области изъяли представляющие интерес для следствия документы.

По последним данным пресс-службы ведомства, суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.