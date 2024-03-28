МВД России объявило в розыск украинца, склонявшего школьников к терактам

МВД России объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, который склонял российских школьников к совершению терактов. Это следует из базы розыска ведомства.

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— Овсюк Ярослав, 23.10.2005. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — следует из информации на сайте ведомства.

Овсюк начал заниматься противоправной деятельностью будучи еще несовершеннолетним, когда рассказывал в социальных сетях об интересе к движению, посвященному убийствам в школах. Сейчас злоумышленник скрывается в Германии, передают «Известия».

В марте 2022 года ФСБ задержала администратора интернет-сообщества запрещенного в РФ движения «Колумбайн»* в Краснодарском крае. Задержанный подросток рассказал, что управлять интернет-сообществом он стал с разрешения украинца под ником «Белая Роза» (под этим именем скрывается Ярослав Овсюк).

2 февраля 2022 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн»* террористическим.

*«Колумбайн» — террористическое движение, запрещенное в России.