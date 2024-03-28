В США потерпел крушение ударный вертолет AH-64E Apache

Ударный вертолет AH-64E Apache рухнул во время учений в американском штате Колорадо. Об этом сообщил телеканал KKTV со ссылкой на представителей базы Форт-Карсон. NSN.FM

«По словам официальных лиц [военной базы] Форт-Карсона, примерно в 18:30 одиночный вертолет AH-64 Apache разбился во время проведения плановых тренировок на посту. По их словам, вертолет принадлежал 4-й боевой авиационной бригаде 4-й стрелковой дивизии», — приводит телеканал данные местной военной базы. Lenta.ru

Ранее в штате Техас потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, погибли два человека. ТАСС