МЧС спасло троих рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины на юге Сахалина

Сотрудники МЧС России спасли трёх рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины на юге Сахалина, говорится в публикации ведомства.

Сообщается, что всё произошло в районе села Охотское Корсаковского района.

«Мужчины отправились в свободное плавание на 1 км от берега», — рассказали в министерстве.

Спасатели на автомобиле с моторной лодкой доставили рыбаков на берег, медицинская помощь не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково.