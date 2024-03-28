Shot: террориста из «Крокуса» хотят перевести в Матросскую тишину

Одного из террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», 19-летнего Мухаммадсобира Файзова планируют отправить в Матросскую тишину.

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Такое решение обосновано тем, что там есть необходимое для его лечения медицинское оборудование.

«Файзова могут перевести из Лефортово в Матросскую тишину», — сообщил telegram-канал Shot.

Там добавили, что там есть необходимое медоборудование, чтобы сохранить ему жизнь и поставить на ноги для проведения дальнейших следственных действий.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков и с установленными катетером и мочеприемником.

Все четверо террористов, напавших на «Крокус», сейчас находятся в изоляторе «Лефортово». Все они были арестованы Басманным судом Москвы в ночь на 25 марта.